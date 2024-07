Lazio, Noslin si presenta: “Baroni tra i motivi della mia scelta. Voglio vincere tanti trofei”

“Sono molto contento di essere un giocatore della Lazio. Ritrovare Baroni è importante per me, è stato uno dei motivi per i quali ho scelto questo club. Sono felice di avere la sua fiducia, spero di conquistare tanti successi insieme a lui. Ho grandi obiettivi con questa maglia, soprattutto a livello europeo“. Con queste parole, Tijani Noslin si è presentato come nuovo giocatore della Lazio, nel contesto della presentazione ufficiale. L’attaccante olandese ritrova dunque Marco Baroni, suo tecnico anche durante l’esperienza all’Hellas Verona, citato dal calciatore stesso tra i motivi della scelta biancoceleste. Inoltre, Noslin ha rivolto un pensiero ai tifosi della Lazio: “Ho bisogno che mi supportino perché ho bisogno di loro per essere la miglior versione di me stesso e vincere tanti trofei“.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di un club importante come la Lazio, con tifosi incredibili e in una grande città. Spero di giocare quante più partite possibili e di riuscire a vincere qualche trofeo terminando la stagione tra le prime quattro. Ai tifosi chiedo di sostenerci più possibile, io darò il 100% per regalare loro una stagione positiva”. Fisayo Dele-Bashiru, nuovo centrocampista biancoceleste, si presenta così ai microfoni dei canali ufficiali del club. “Il mio idolo è da sempre Yaya Touré, provo a replicare il suo modo di stare in campo e mi reputo un centrocampista box to box, mi piace correre e andare al tiro – ha proseguito il centrocampista -. Mi auguro che le mie caratteristiche possano sposarsi con la Serie A. Ho visto qualche partita del Verona di Baroni, mi piace il suo gioco. Il primo interesse del club per me risaliva già a gennaio, ma in quel momento ero concentrato solo a finire al meglio il campionato con l’Hatayspor, ma volevo che fosse questa la mia prossima destinazione”, ha poi concluso Dele-Bashiru.