Lazio-Monza oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Monza, valevole per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. La formazione di Sarri torna in campo dopo l’incredibile nottata di Champions League contro l’Atletico Madrid e deve iniziare a carburare in campionato, dove l’inizio è stato a dir poco stentato sotto il piano dei risultati. Il Monza ha invece iniziato con una vittoria, un pareggio e due sconfitte: ha un punto in più dei biancocelesti. La sfida è in programma oggi, sabato 23 settembre alle ore 20:45 all’Olimpico di Roma. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.