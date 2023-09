Premier League 2023/24: primo successo per l’Everton, 3-1 sul Brentford

L’Everton conquista la prima vittoria stagionale, termina 3-1 in casa del Brentford che frena al dodicesimo posto a quota 6 punti. Il match viene sbloccato al sesto minuto dagli ospiti che vanno a segno con la marcatura firmata da Doucoure. Un cross in area trova Tarkowski che di testa prolunga per Doucoure, bravo ad agganciare e mettere a segno. L’equilibrio viene ritrovato poi al 28esimo con il gol di Jensen: il centrocampista numero 8 controlla l’ottimo passaggio di Janelt e insacca all’angolino basso di sinistra dopo un tocco sul palo. Nella ripresa arriva la rimonta da parte della formazione di Dyche: Tarkowski al 67esimo allunga di misura, Calvert-Lewin qualche minuto più tardi mette il sigillo sul match.