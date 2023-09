Lazio-Monza, cori e fischi durante il minuto di silenzio in memoria di Napolitano

Il minuto di silenzio in memoria di Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica scomparso ieri, non viene assolutamente rispettato durante Lazio-Monza all’Olimpico. L’arbitro Abisso ha fatto riunire le squadre intorno al cerchio di centrocampo per il minuto di raccoglimento, alcuni giocatori biancocelesti si sono peraltro aggiunti in ritardo. Nel frattempo dagli spalti sono partiti prima dei cori ultras, che hanno intonato la canzone antisovietica ‘Avanti ragazzi di Buda’, poi dei fischi, quindi degli applausi nel tentativo di coprire il tutto.