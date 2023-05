Lazio, Milinkovic-Savic: “Champions meritata. Futuro? Vedremo”

“E’ una giornata bella, poteva finire ancora meglio perché eravamo in vantaggio 20 e abbiamo rischiato di rovinarla. Meno male che ho segnato, abbiamo vinto e oggi festeggiamo tante cose. Champions meritata? Abbiamo fatto una bella stagione, era quello l’obiettivo e ci siamo riusciti. Da due anni giochiamo con un sistema nuovo, ci siamo abituati. Vuol dire che anche il mister ci ha dato una grande mano”. Così Sergej Milinkovic-Savic, autore della doppietta decisiva per battere la Cremonese, elogia la stagione della Lazio ai microfoni di DAZN. Poi sull’abbraccio con Radu dopo il gol: “Gli avevo promesso che se avessi segnato sarei andato da lui, per me è un fratello maggiore”, prosegue. Infine un pensiero sul futuro: “Ho un altro anno di contratto e si parla sempre alla fine. Dovevamo arrivare in Champions, abbiamo un’altra partita e dopo si vedrà”, conclude Milinkovic-Savic.