Lazio-Milan, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO)

by Giorgio Billone 12

Alla vigilia di Lazio-Milan ha preso la parola il tecnico rossonero Stefano Pioli per anticipare i temi della sfida dell’Olimpico che costituisce un vero e proprio spareggio per la zona Champions. La squadra è reduce da una sconfitta e deve reagire, a Milanello l’allenatore emiliano ha lanciato un messaggio di fiducia. Ecco in alto il video per rivedere la conferenza di Pioli.