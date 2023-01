Lazio-Milan, Pioli: “Scudetto? Bisogna stare solo zitti e lavorare”

“È chiaro che non stiamo mettendo in campo prestazioni all’altezza delle nostre possibilità. È una questione mentale o fisica? In questo momento sono tante le cose che non funzionano, sono qui a parlare perché devo: bisognerebbe stare zitti e tornare a lavorare. E’ un momento delicato, in due settimane non siamo riusciti a portare a casa né risultati né prestazioni positive”. Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo la sconfitta contro la Lazio. “Non è semplice, adesso le cose non ci vengono bene. Anche se oggi – ha spiegato l’allenatore ai microfoni di DAZN – pur non avendo creato occasioni da gol, siamo stati pericolosi. Ci sono poche coperture, poca lucidità, dobbiamo fare più comunicazione in campo e un lavoro più preciso. Serve solo lavorare per risolvere le situazioni che ora ci mettono in difficoltà”.

Sullo scudetto, Pioli è chiaro: “Ora noi dobbiamo riprendere a giocare come sappiamo, questo è il nostro primo obiettivo. Le nostre preatazioni non sono state quelle che possiamo fare, riprendiamo il nostro cammino. Ibrahimovic? Troppo facile adesso, non vogliamo avere né alibi é giustificazioni. Per i ragazzi è un momento delicato, avranno il mio supporto e la voglia di tornare a essere una squadra competitiva”. Glissa invece sul mercato: “Zaniolo può servire? Altre cose si vedranno nei prossimi giorni, ora parliamo solo della partita”, ha concluso Pioli.