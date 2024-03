Lazio-Milan, Florenzi ammonito da diffidato: squalificato contro l’Empoli

Giallo pesante in casa Milan. All’Olimpico, nel match contro la Lazio, Alessandro Florenzi è stato ammonito e salterà la prossima sfida per squalifica. Il terzino della nazionale – uno dei quattro diffidati rossoneri – non sarà quindi disponibile per il prossimo impegno che vedrà i rossoneri sfidare l’Empoli. Gli altri diffidati in casa Milan sono Leao, Loftus Cheek e Musah. Per Florenzi 23 presenze e 2 assist in questa stagione di Serie A.