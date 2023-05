Lazio, Marusic operato: chance per Radu all’ultima in carriera

La Lazio viaggia spedita verso il match contro la Cremonese, occasione per festeggiare la qualificazione alla Champions League e anche per rendere omaggio alla Coppa Italia vinta 10 anni fa contro la Roma. Sarri, però, spera sia anche l’occasione per blindare il secondo posto che significherebbe accesso alla Supercoppa Italiana. Nonostante questo, però, il tecnico non sembra intenzionato a fare grande turnover con Vecino ancora al posto di Cataldi, che ha ormai terminato la stagione, insieme a Milinkovic-Savic e Luis Alberto mentre in attacco tridente classico con Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. Qualche dubbio, invece, in difesa con Provedel in porta e Casale-Romagnoli confermati mentre sulle fasce Lazzari, Hysaj e Pellegrini si giocano le due maglie a disposizione. Potrebbe esserci spazio, infine, anche per Stefan Radu, all’ultima in carriera davanti al proprio pubblico. Non ci sarà certamente Adam Marusic, sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale. “L’operazione è perfettamente riuscita. Il calciatore verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare la ripresa dell’attività”, fa sapere il club attraverso una nota ufficiale.