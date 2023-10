Lazio, Martusciello: “Siamo contenti della prestazione”

“Siamo straordinariamente contenti della prestazione, soprattutto nel primo tempo, contro una squadra che in casa sa mettere le big in difficoltà. L’abbiamo preparata bene dal punto di vista mentale”. Lo ha detto il vice allenatore della Lazio, Giovanni Martusciello, in panchina al posto di Maurizio Sarri squalificato, dopo la vittoria contro il Sassuolo. “Per non subire gol serve la disponibilità di tutti. Con la cilindrata che abbiamo nel reparto avanzato e il filtro a centrocampo, diamo aiuto alla difesa. Siamo tornati quelli che volevamo essere sin dall’inizio, siamo contenti di queste reazioni. Ho comunicato con Sarri dalla tribuna – ha detto il vice tecnico ai microfoni di Sky Sport – era molto entusiasta della prestazione oltre che del risultato. Era molto contento del primo tempo, ci prendiamo di buono quanto fatto con la speranza di aver intrapreso il cammino giusto. Luis Alberto si è arrabbiato per la sostituzione? Fa parte del personaggio, lui non vorrebbe uscire mai“. Una battuta finale sulla vecchia conoscenza Luciano Spalletti: “Ho avuto la fortuna di lavorare con due grandi allenatori come Luciano e Maurizio. Spalletti per me è un fratello maggiore, hanno due caratteri diversi con Sarri ma entrambi sanno esprimere il bel gioco. È un effetto bellissimo vederlo ora sulla panchina della Nazionale“, ha concluso Martusciello.