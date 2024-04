Lazio, Luis Alberto e Felipe Anderson dal 1′ contro il Genoa

Una stagione al bivio quella della Lazio. Nel finale di campionato e in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia, contro la Juventus, la parola chiave per la squadra biancoceleste dovrà essere la continuità. Quella di risultati che dopo la vittoria contro la Salernitana andrà confermata anche nel match contro il Genoa. Marassi in questa stagione è stato teatro di punti persi per squadre come Inter, Juventus e Roma e la situazione interna a Formello, tra addii annunciati e infermeria piena, non è delle migliori. Sarà compito di Igor Tudor trasformare tutto questo in ulteriore motivazione, per battere i rossoblù e per continuare a cullare la possibilità di prendere parte ad una coppa europea la prossima stagione. Tanti i dubbi di formazione per il tecnico capitolino che, probabilmente, sperava di poter contare sul rientro di qualche giocatore, ma dovrà fare di necessità virtù e provare, lo stesso, a mettere in campo gli uomini migliori. In porta, come ci si aspettava, non ci sarà Provedel; pronto quindi Mandas, con il terzetto composto da Patric, Casale e Gila a protezione. Romagnoli sembra aver smaltito l’infortunio e dovrebbe partire con la squadra, ma la sensazione è che Tudor abbia già lo sguardo rivolto al ritorno di Coppa, e che quindi possa farlo accomodare in panchina.

Assenza importante anche in mezzo al campo, dove Guendouzi rischia di non essere della sfida e lascerà il posto a Vecino e Kamada. Sulle corsie confermati Marusic a destra e Lazzari a sinistra, mentre in attacco non ce la fa Zaccagni, fresco di rinnovo fino al 2029, che punterà ad essere in campo martedì contro la Juventus. Senza l’esterno ex Verona toccherà a Luis Alberto e Felipe Anderson, entrambi alle ultime partite con la maglia della Lazio, provare ad illuminare il gioco, e a servire l’unica punta che, vista la mancata convocazione di Immobile, ancora bloccato dal fastidio al ginocchio, sarà Castellanos.