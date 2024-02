Lazio, Lotito: “Stadio Flaminio? Valutiamo fattibilità, se deve avere 35mila posti mi rifiuto”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Repubblica, facendo chiarezza sul progetto dello stadio Flaminio: “Innanzitutto devo valutare la fattibilità dell’opera e cosa si può fare. Se dobbiamo fare uno stadio da 35mila posti allora io ringrazio ma mi rifiuto. Al momento ho incaricato un ufficio della Lega calcio di fare uno studio di fattibilità. Stiamo studiando come rendere agibile e funzionale lo stadio e sulla base di questo presenteremo un progetto. Bisogna agire con buonsenso e criterio“.

Lotito ha poi aggiunto: “Ci sono dei problemi dal punto di vista strutturale e mancano i parcheggi. E poi ci vuole la copertura, non posso far venire i tifosi allo stadio con l’ombrello. Stiamo cercando di affrontare il problema. Io lo faccio per evitare di creare uno stadio fuori Roma, non sarebbe una cosa positiva, ma quando prospettiamo una soluzione tecnica servono fatti e non parole“.