Lazio-Lecce 1-0, Sarri: “Partita difficilissima, Felipe Anderson giocatore da grandi club”

“Era una partita difficilissima per tantissimi motivi, tra cui arrivare scarichi dal punto di vista mentale dopo il derby. E poi era un avversario che ci ha sempre creato difficoltà. Giocare alle 12.30 era un”imboscata’, Felipe Anderson? Ha sempre fatto bene in questo ruolo. Con me ha fatto 126 partite consecutive, è un giocatore da grandissimi club. La sua carriera è stata costellata da momenti no che fanno parte del pacchetto, ma è un giocatore di cui sono innamorato. Vediamo se quest’anno anche ci può dare qualcosa anche se vogliamo recuperare totalmente Immobile e Castellanos”. Così Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, commenta la vittoria contro il Lecce ai microfoni di Sky Sport. Poi, parlando di Luis Alberto, Sarri ricorda come “la sua qualità è indiscutibile. Gli mancano le grandi accelerazioni, dal punto di vista tecnico è certamente di livello superiore”.