Lazio, Lazzari: “Imballati ma buona gara, vogliamo migliorare”

“Le gambe non sono al massimo, abbiamo svolto la prima settimana di lavoro e oggi eravamo un po’ imballati come è normale che sia. Ma queste prime gare servono a ritrovare confidenza con il campo. Siamo contenti di aver disputato una buona partita”. Lo ha detto l’esterno della Lazio, Manuel Lazzari, dopo la vittoria nella prima amichevole stagionale contro l’Auronzo, vinta 16-0 dai biancocelesti. “Con il mister c’è sempre da imparare e migliorare. È il 3° anno, siamo cresciuti ma non ci accontentiamo mai e cercheremo di migliorare anche quest’anno”, ha detto Lazzari al canale ufficiale del club.