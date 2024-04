Lazio, l’agente di Zaccagni: “Non sento i biancocelesti da 40 giorni, in estate ci guarderemo intorno”

Sembra sempre più lontano il rinnovo con la Lazio per Mattia Zaccagni. Intervistato dal Corriere di Roma, l’agente del giocatore Mario Giuffrida ha affermato di non sentire il patron laziale Claudio Lotito da svariati giorni: “Sono quaranta giorni che non sento nessuno dal club. Non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe. In estate ci guarderemo attorno“. La situazione dell’ex Verona rimane dunque in divenire, e non sarebbe dunque da escludere una sua partenza in estate.