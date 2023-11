Lazio, ladri in casa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti: rubati gioielli per 70.000 euro

Furto nella notte in casa di Mattia Zaccagni e della moglie del calciatore della Lazio, la nota influencer Chiara Nasti. Lo riferisce La Repubblica. La coppia, insieme al figlio neonato, non si trovava nell’appartamento quando i malviventi hanno fatto irruzione nell’immobile di via della Camilluccia in zona Ponte Milvio a Roma. I ladri hanno rubato dei gioielli, valore stimato di 70.000 euro, e sono tutt’ora ricercati dalla Polizia. Per entrare, hanno forzato e rotto una finestra al primo piano, probabilmente l’allarme non era inserito.