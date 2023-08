Lazio, Kamada si è recato alla clinica Paideia in mattinata: svolgerà le visite mediche

Manca sempre meno all’ufficialità di Daichi Kamada alla Lazio. Dopo esser atterrato a Roma ieri, nella mattinata odierna di venerdì 4 agosto il giapponese si è recato alla clinica Paideia per svolgere le visite mediche. Non appena le avrà superate, potrà firmare il contratto con i biancocelesti e approdare finalmente alla corte di Sarri. Il classe 1996 arriva a parametro zero: per lui pronto un contratto biennale con opzione per il terzo.