Lazio-Juventus 1-0, Tudor: “Non potevamo partire meglio, contento per i ragazzi”

“E’ il film migliore che potessi sperare, è bello vincere così e non potevamo partire meglio. Sono contento per i ragazzi, per come l’hanno interpretata e sono felice di essere partiti con il piede giusto. Destino? Fortuna e sfortuna non esistono, esiste il lavoro. Volevamo ripartire in modo serio, senza scuse“. Lo ha detto il tecnico della Lazio, Igor Tudor, dopo la vittoria contro la Juventus nel giorno del suo esordio sulla panchina biancoceleste. “Marusic ha fatto un gran gol, dovevo arrivare io per fargli capire che è un’ala e non un terzino – ha detto poi, scherzando, l’allenatore biancoceleste, ai microfoni di DAZN -. Kamada ha fatto una gara importante, per le caratteristiche di gioco che voglio mi sembra adatto. E’ un ragazzo d’oro, è intelligente tatticamente, mi è piaciuta la voglia di andare forte, di soffrire quando serviva. Possiamo crescere ma i mattoni vanno messi piano piano, con il tempo”.

All’esordio in panchina ha lasciato in panchina Immobile, subentrato dopo un’ora di gioco: “Sapeva che sarebbe rimasto fuori, era giusto che dopo la doppietta col Frosinone giocasse Castellanos. Io sono lì per motivare i miei giocatori, ma la cattiveria la devono mettere loro. L’ho visto affamato, vuole sfruttare questi due mesi e sono contento. Il futuro di Felipe Anderson? Su certe cose posso esprimere la mia opinione. E’ un professionista che non si risparmia mai, ha qualità nel palleggio e corsa, è un giocatore straordinario per me”, ha concluso Tudor.