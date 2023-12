Lazio-Inter oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 20:45 di domenica 17 dicembre andrà in scena all’Olimpico di Roma il big match tra Lazio e Inter, valido per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Occasione d’oro per i nerazzurri, chiamati ad approfittare del passo falso della Juventus a Marassi e ad allungare in vetta. Non sarà però un gioco da ragazzi battere la squadra di Sarri, che anche se non sta vivendo un periodo particolarmente positivo resta insidiosa e può creare problemi a Thuram e compagni. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.