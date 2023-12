Carrarese-Lucchese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Lucchese, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La Carrarese non vuole perdere terreno con i quartieri nobili della classifica, nonostante l’ultimo passo falso che le ha costretto di cedere la terza posizione nei riguardi del Pescara. Ora però bisogna riprendere a marciare per inseguire il treno ed il carro dei playoff di categoria. Difronte una Lucchese che invece galleggia a metà classifica e cercherà di fare punti importanti per rimanere in una posizione di sicurezza. Si parte alle 20.45 di domenica 17 con la diretta che sarà su Sky Sport 254 e NOW.