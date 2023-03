Lazio, Immobile va ko: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra

Come annunciato da Maurizio Sarri in conferenza stampa, non arrivano buone notizie per la Lazio. L’attaccante biancoceleste Ciro Immobile, infatti, si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Il numero diciassette della squadra capitolina, dunque, sarà costretto a saltare le sfide di Conference League contro l’Az Alkmaar e quella di campionato contro il Bologna, mentre è in dubbio per il derby con la Roma del prossimo 19 marzo. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Nei prossimi giorni svolgerà ulteriori esami strumentali per definire con più precisione i tempi di recupero.