Lazio, Immobile pronto per la Sampdoria: 15 gol in 17 partite coi blucerchiati in Serie A

Ciro Immobile c’è. L’attaccante, tenuto a riposo nella giornata di sabato, si è allenato in rifinitura e sarà a disposizione per il posticipo di campionato contro la Sampdoria all’Olimpico (lunedì, ore 20:45). Il miglior marcatore biancoceleste di sempre è solo uno dei tanti calciatori recuperati da Maurizio Sarri in settimana. L’allenatore biancoceleste ha già ritrovato Sergej Milinkovic-Savic, Stefan Radu, Alessio Romagnoli e anche Mattia Zaccagni, che in questi giorni si è trovato a gestire uno stato febbrile. Tra i quattro, però, solo il serbo dovrebbe partire dall’inizio. Lo staff sembra intenzionato a preservare Romagnoli in vista del Napoli, con Patric e Casale (diffidato) destinati a presidiare il reparto difensivo contro la Samp. Marusic è sicuro di una maglia, mentre Hysaj è favorito su Lazzari per occupare l’altro posto da terzino. Milinkovic-Savic si è lasciato alle spalle da un paio di giorni il virus gastrointestinale e lunedì sera dovrebbe partire titolare con Cataldi e Luis Alberto. Sul fronte d’attacco spazio a Felipe Anderson e Immobile. A completare il tridente sarà Pedro che indosserà una maschera di protezione a pochi giorni dall’intervento al naso. La Lazio è imbattuta nelle ultime 16 gare casalinghe di Serie A contro la Sampdoria e Sarri cerca risposte convincenti. Il momento difficile dei biancocelesti sembra essere alle spalle, proprio come la crisi sotto porta di Ciro Immobile. L’attaccante quando vede la Sampdoria si scatena: 15 gol in 17 partite.