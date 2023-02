Roma, l’Under 14 vince il derby e Mourinho la invita a festeggiare in palestra (VIDEO)

José Mourinho festeggia con l’Under 14 della Roma. I giovani giallorossi hanno battuto la Lazio nel derby per 2-1 e il tecnico portoghese, a due giorni dall’impegno sul campo della Cremonese, ha invitato la squadra a festeggiare con la squadra A in palestra questo importante successo. Di seguito ecco il video postato dallo stesso club.

🐺 Oggi la nostra Under 14 ha vinto il derby per 2-1 e José Mourinho ha invitato i ragazzi a festeggiare in palestra! 💛❤️ #ASRoma pic.twitter.com/8MFIQG97sh

— AS Roma (@OfficialASRoma) February 26, 2023