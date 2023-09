Lazio, Immobile: “Nazionale? Ciclo importante con Spalletti”

“Ci tenevamo a vincere, abbiamo sofferto in queste due settimane, non siamo arrivati pronti all’inizio del campionato. Ci siamo presi tutte le colpe ma sapevamo che potevamo venirne fuori insieme. Quello che abbiamo fatto stasera è importante per il proseguio del campionato, vincere contro i campioni d’Italia ti dà morale”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio Ciro Immobile dopo la vittoria contro il Napoli.

“La convocazione in Nazionale con Spalletti? Me l’aspettavo, so che posso dare ancora tanto. Finché la Nazionale avrà bisogno di me, porterò sempre lo stesso entusiasmo del primo giorno – ha spiegato la punta biancoceleste ai microfoni di DAZN – Sono tra i più vecchi e posso dare esperienza, sto bene fisicamente e mentalmente, se hanno bisogno io ci sono. Vedo un ciclo importante con Spalletti, la squadra è forte: non ho ancora parlato con il mister, non vedo l’ora di inizio questo nuovo percorso. Saranno le mie ultime partite, magari il mio ultimo Europeo, e voglio fare il meglio”, ha concluso Immobile.