Lazio, Immobile e Luis Alberto out con l’Udinese. Sarri pensa al derby, dubbio Romagnoli

Ancora due allenamenti, poi la Lazio di Sarri scenderà in campo per sfidare l’Udinese. Il tecnico dovrà certamente fare a meno di Immobile e Luis Alberto, ma potrà contare su Romagnoli, anche oggi in gruppo nell’allenamento che si è chiuso con la partitella a campo ridotto. Proprio per l’ex Milan sono in corso riflessioni, il derby alle porte richiede prudenza tanto che potrebbe essere risparmiato contro l’Udinese per poi partire titolare nella stracittadina di Coppa Italia. A Udine ci sarà ancora Castellanos a guidare l’attacco mentre in mediana ballottaggio Kamada-Vecino per sostituire Luis Alberto.