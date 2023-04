Lazio, Immobile ha lasciato il Gemelli: punta a recuperare per la gara con l’Inter

Ciro Immobile ha lasciato l’Ospedale Gemelli di Roma, dove era ricoverato in seguito al trauma distorsivo della colonna vertebrale e alla frattura composta dell’XI costola destra riportati in un incidente stradale. L’attaccante della Lazio è stato dimesso verso le ore 15 con un tutore al braccio e sotto antibiotici, riporta la Gazzetta. Rimane invece sotto osservazione la figlia Michela, 10 anni, che trascorrerà la notte insieme alla madre Jessica Melena. Prove di ritorno alla normalità dunque per Immobile, che spera di mettersi alle spalle questa vicenda e non vede l’ora di tornare in campo. Il suo obiettivo è esserci per la gara del 30 aprile contro l’Inter, ma il club non vuole accelerare i tempi, perciò non è da escludere che il rientro possa slittare.