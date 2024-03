Lazio, Guendouzi: “Le dimissioni di Sarri uno shock. Tudor? Il suo modo di giocare sarà efficace in Serie A”

Matteo Guendouzi ha rilasciato un’intervista a Le Parisien, parlando del recente cambio in panchina in casa Lazio con l’arrivo di Igor Tudor al posto di Sarri: “In tutta onestà, le dimissioni di Sarri sono state uno shock per me. Ha portato una squadra al secondo posto di uno dei migliori campionati del mondo, siamo arrivati agli ottavi di finale di Champions e in semifinale di Coppa Italia. Ma è una sua scelta e va rispettata: ha pensato fosse meglio così per la squadra“.

A proposito di Tudor, invece: “Al Marsiglia ha fatto belle cose, anche se non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo, arrivando terzi e non secondo. Ma anche in Italia col Verona ha avuto risultato. Credo che il suo modo di vedere il calcio possa essere efficace in Serie A“. Infine, sul suo passato a Marsiglia – dove peraltro tornerà a giocare con la Francia, in amichevole contro il Cile: “E’ stato un colpo di fulmine. Mi sono innamorato di squadra, città e tifosi, ricevendo un calore che mai ritroverò. Mi sono sentito a casa fin da subito, sarò riconoscente ai tifosi per tutta la vita“.