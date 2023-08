Lazio-Genoa 0-1, Sarri: “Buon atteggiamento, ci è mancato il guizzo”

“Abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto al Lecce per atteggiamento. La prima parte di gara è stata brutta, con timore, poi abbiamo fatto bene anche se ci è mancato il guizzo decisivo di uno dei nostri attaccanti. Un passo in avanti che non basta visto il risultato, anche se è un po’ bugiardo. Ho visto comunque un atteggiamento diverso”. Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, dopo la sconfitta contro il Genoa. “Mi preoccupa il fatto che abbiamo dei giocatori non ancora in condizione, anche i nuovi arrivati come Kamada. Ci sono queste situazioni da sistemare e lo stiamo pagando, ma se l’atteggiamento è questo lo metteremo a posto. All’inizio abbiamo perso tanti palloni in uscita siamo stati esposti e primi venti minuti sono stati scadenti. Poi abbiamo fatto 70 minuti senza prendere contropiedi e abbiamo fatto, ripeto, dei passi in avanti”, ha aggiunto Sarri ai microfoni di Sky Sport. “Di solito la qualità dei nostri attaccanti ci consente di risolvere le partite ma l’assedio non è stato redditizio. Milinkovic-Savic? Ha fatto altre scelte, inutile continuare a parlarne. Dobbiamo trovare altre soluzioni”, ha concluso il tecnico della Lazio.