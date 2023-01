Lazio, festa per i 123 anni: Lotito scuote la squadra

“Questi ragazzi daranno a tutti delle soddisfazioni”. Con queste parole il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto alla festa dei 123 anni di storia del club biancoceleste, mentre il presidente Claudio Lotito ha chiesto “un percorso pirotecnico” perché “abbiamo le possibilità di farlo, sia dal punto di vista tecnico sia ambientale”.

La Lazio arriva dal pareggio contro l’Empoli, un risultato che brucia ancora dopo giorni visti i seguenti dati: nella diciassettesima giornata, i biancocelesti sono risultati essere la prima squadra per km percorsi in campo, la seconda per passaggi riusciti (89%), la terza per passaggi chiave (14), la terza per occasioni da gol (15), la terza per conclusioni in porta (18) e sempre la terza per possesso palla. Nei prossimi impegni la formazione di Sarri si giocherà tanto, a partire dalla trasferta di domenica al Mapei Stadium contro il Sassuolo in campionato. Giovedì, invece, è in programma l’esordio in Coppa Italia contro il Bologna. Sarri non vuole sbagliare e cerca risposte importanti dai suoi giocatori.