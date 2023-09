Serie C 2023/24: Gubbio di misura sulla Vis Pesaro. Pareggio tra Rimini e Perugia

Il Gubbio si impone di misura sulla Vis Pesaro. Vantaggio per i padroni di casa nella prima frazione di gioco. Bizzarro quanto successo al Pietro Barbetti, gli uomini di Braglia hanno una doppia occasione sul finale: un rigore concesso al 45esimo non viene sfruttato da Mercadante che sbaglia dagli undici metri. Una nuova chance però, arriva due minuti più tardi, con un nuovo penalty in favore dei padroni di casa: questa volta è Montevago a calciarlo, non sbagliando. Reti inviolate nella seconda frazione, termina 1-0.

Pareggio tra Rimini e Perugia al Romeo Neri. Il match viene sbloccato dagli ospiti all’11esimo minuto con Kouan, successivamente un incendio provocato dai tifosi di casa a causa del lancio di un fumogeno, obbliga ad un lungo stop la sfida valevole per la quinta giornata di campionato. Appena tornate in campo, le due squadre cambiano registro: arriva subito il pareggio dei padroni di casa con il gol di Lamesta, è poi Bartolomei al 43esimo a ritrovare un vantaggio prezioso. Nella ripresa il nuovo pareggio arriva poi sul finale, è Ubaldi a firmare per ultimo il tabellino dei marcatori. Termina 2-2.