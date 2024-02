Lazio, Fabiani: “Il mercato non deve diventare una moda. Dovevamo riparare ben poco”

“Nel mercato abbiamo usato il metodo della coerenza. Ci diceva in estate di non smantellare la squadra, è andato via solo Milinkovic-Savic e ci siamo rinforzati con cinque o sei giocatori”. Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha commentato così ai microfoni di Dazn prima della sfida in casa dell’Atalanta il mercato invernale praticamente senza acquisti da parte dei biancocelesti: “Abbiamo sempre detto che in caso di possibili inserimenti avremmo fatto delle valutazioni, ma per un discorso futuribile. Questo non si è verificato, inutile andare sul mercato e prendere tanto per prendere. Il mercato non deve diventare una moda, semmai di necessità. A gennaio nel mercato di riparazione dovevamo riparare ben poco.