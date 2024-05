Lazio-Empoli, Tudor: “Penso siamo sulla strada giusta”

“La squadra ha lavorato bene, vogliamo finire bene questa stagione. Siamo concentrati, consapevoli dell’importanza della gara”. Queste le parole di Tudor, in conferenza stampa, in vista della sfida contro l’Empoli. “Abbiamo lavorato su quello che non ci è piaciuto contro il Monza e confermato quanto di buono abbiamo fatto – ha proseguito il tecnico biancoceleste -. Quando si giocano tante partite è normale fare una gara un po’ più sottotono; dall’altra parte avevamo tre punti in tasca a pochi minuti dalla fine, ma non siamo riusciti a mantenere il vantaggio. Però penso che siamo sulla strada giusta, c’è solo da finire bene questo campionato. Dovremo fare una grande prestazione”. Tudor ha poi proseguito sottolineando di essere “concentrato sul presente. Fare paragoni con altri e fare programmazioni non mi appartiene. Fissare obiettivi non porta a niente”.

“Dal mio arrivo la Lazio è prima in classifica con Inter e Atalanta, io firmerei per i prossimi 10 anni per fare un percorso così”, ha aggiunto il tecnico, che ha poi parlato anche della ricorrenza del 50esimo anniversario dalla vittoria dell’ultimo scudetto biancoceleste nel 1974, sottolineando: “Il passato deve sempre essere d’ispirazione, soprattutto per quanto riguarda le squadre vincenti. Un successo deve sempre essere valorizzato”, ha poi concluso.