Lazio-Empoli, Caputo: “Possiamo giocarcela con tutti. Vialli aveva un cuore immenso”

“In questo momento sono felicissimo come un bambino. È stata una partita difficile, contro una signor squadra come la Lazio. Eravamo sotto di due gol, siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto per riprenderla, ci abbiamo provato fino alla fine e abbiamo trovato il pareggio. Ce la possiamo giocare contro chiunque, siamo forti”. Queste le dichiarazioni dell’attaccante dell’Empoli, Francesco Caputo, dopo il pareggio contro la Lazio al fotofinish in una rimonta iniziata grazie al suo gol. “Il mio ritorno al gol? Sono un po’ emozionato, sono legatissimo a questa società. Devo ringraziare il presidente e il direttore – ha dichiarato ai microfoni di Dazn – che hanno permesso che tornassi qui a tutti i costi. Inizia una nuova stagione per me, ringrazio il mister e la squadra: sembra che non sia mai andato via da Empoli. Devo solo trascinare la squadra e dare l’esempio”. Non può mancare il ricordo di Gianluca Vialli: “Ho avuto la fortuna di conoscerlo in Nazionale, è stato il primo ad accogliermi. È una persona dal cuore immenso, siamo tutti affranti per la sua perdita. C’è il suo ricordo in me per sempre”, ha concluso Caputo.