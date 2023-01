Lazio-Empoli 2-2, Romagnoli: “Abbiamo dominato, queste partite vanno portate a casa”

Il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli, al termine della gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023 pareggiata 2-2 contro l’Empoli, ha parlato al canale tematico del club biancoceleste: “Rispetto al match contro il Lecce, abbiamo dominato per tutta la gara. Abbiamo subito due gol in maniera ingenua: dobbiamo migliorare perché queste sono partite che vanno portate a casa. Abbiamo gettato via un’altra gara. Fisicamente stavamo molto bene, mentalmente forse è un periodo non semplice, perché subiamo quando andiamo in difficoltà. In difesa abbiamo fatto bene nella prima parte di stagione, ora subiamo troppo. Dobbiamo lavorare in silenzio per crescere. Dobbiamo proseguire a portare avanti le nostre idee, questo adesso ci sta mancando”.

“Non ci sono squadre semplici da affrontare, ci sta mancando la cattiveria negli ultimi minuti. È un peccato perché abbiamo perso punti importanti. Dobbiamo lavorare per vincere contro il Sassuolo”, ha concluso centrale biancoceleste.