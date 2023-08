Lazio: dubbio Kamada-Vecino a Lecce, Rovella in panchina

La Lazio cerca la quinta vittoria consecutiva in un match d’esordio in campionato (dal 2019-20 ha sempre vinto la prima partita stagionale di Serie A) in quella che è già una striscia record per i biancocelesti. L’ostacolo di domenica (ore 20:45) sarà il Lecce al Via del Mare e Maurizio Sarri ha un solo dubbio di formazione. A centrocampo, con Cataldi e Luis Alberto sicuri del posto, il tecnico biancoceleste deve scegliere tra il nuovo acquisto Daichi Kamada e l’usato sicuro Matias Vecino. In difesa, Hysaj è disponibile, ma sulle fasce toccherà a Lazzari e Marusic con Romagnoli e Casale al centro. Nessun dubbio in attacco col tridente pesante composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Solo panchina per gli altri volti nuovi: Isaksen (giudicato da Sarri il più brillante sul piano fisico), Rovella, Pellegrini e Castellanos. Ai box Marcos Antonio.