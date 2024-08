Lazio, Castellanos punta il Milan: “Abbiamo lavorato al meglio”

Penultimo allenamento della settimana per la Lazio che sabato sera affronterà il Milan allo stadio Olimpico, nella sfida valida per la terza giornata di campionato. Marco Baroni è consapevole dell’importanza di non fallire il primo big match della stagione e, in settimana, ha provato a motivare una squadra ancora scossa dalla precedente sconfitta contro l’Udinese. Per battere i ragazzi di Paulo Fonseca – anche loro alle prese alcune difficoltà in questo inizio di stagione e reduci da due risultati negativi – i biancocelesti dovranno giocare una grande partita guidati giocatori più rappresentativi di questo nuovo ciclo. “Sappiamo che ci aspetta una partita difficile contro un grande club. Veniamo dalla prova non positiva di Udine, per questo abbiamo lavorato al meglio per la gara contro il Milan che è molto importante per squadra e tifosi”. Queste le parole di Valentin Castellanos ai canali ufficiali del club.

La sfida ai rossoneri arriva al termine di una settimana che ha visto anche la scomparsa di Sven Goran Eriksson, vera e propria leggenda del club e allenatore del secondo scudetto; Una tragica notizia che però, come sottolinea l’attaccante capitolino, “ci deve dare uno stimolo in più per battere i rossoneri”, mentre sulla possibile convivenza con Boulaye Dia, il Taty spiega che “per un attaccante il gol è fondamentale, è un qualcosa che ti aiuta ad allenarti con ancora più fiducia. La mia missione è chiara: continuare a lavorare duramente e segnare per aiutare la squadra a vincere. Dia è forte, sa attaccare bene gli spazi. Giocare insieme potrebbe essere una buona soluzione per la squadra, poi ovviamente sarà il mister a decidere”. Infine Castellanos non nasconde la sue ambizioni, rivelando come “vincere un grande trofeo con questa maglia sarebbe indimenticabile, un’emozione bellissima”.