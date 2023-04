Lazio, attesi altri controlli per Immobile: ancora dubbi sulle tempistiche per il recupero

Dopo lo spaventoso incidente che l’ha coinvolto domenica mattina, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile deve attendere i prossimi controlli per avere un quadro più chiaro dei tempi di recupero. Come riporta il Corriere dello Sport, al momento, le prognosi sono ancora contrastanti. Si va dalle due partite saltate (Toro e Inter), fino al mese intero di assenza. Il giocatore, dopo l’incidente, ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra. Nelle prossime ore sono quindi in programma i controlli per valutare con più precisione la data del ritorno in campo. Oggi intanto il presidente Claudio Lotito si è stretto vicino al suo bomber, che in questa stagione ha dovuto fare i conti con diversi infortuni muscolari: “Mi sono attivato da subito appena venuto a conoscenza dell’incidente di Immobile e delle sue figlie per alcuni aspetti organizzativi legati al loro ricovero. Ciro fa parte della nostra famiglia ed è un campione a cui sono particolarmente legato anche dal punto di vista umano. Siamo con lui, ci auguriamo che torni presto e faremo di tutto per fargli avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie. Un abbraccio, Ciro!“, le parole del patron biancoceleste.