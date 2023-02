Lazio-Atalanta, Gasperini: “Miglior prestazione della stagione”

“Probabilmente è stata la miglior Atalanta della stagione. Questa partita dà fiducia perché è stata giocata contro una grande squadra. Champions? Non ci siamo mai tirati indietro, vogliamo dare il massimo. Sarebbe un traguardo straordinario”. Lo ha detto a Sky il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Lazio. Decidono i gol di Zappacosta e Hojlund. L’attaccante danese è l’uomo copertina della serata: “Ha margini di crescita notevoli, con qualità tecnica e intensità. Crescerà ancora. Ha caratteristiche simili ad Haaland, è velocissimo, farà una grande carriera”, spiega il tecnico. “La squadra è cambiata molto, ha caratteristiche diverse – aggiunge -. Gomez e Ilicic avevano qualità tecniche altissime, mentre ora c’è un collettivo che ha bisogno di essere corale, con caratteristiche di velocità che prima non aveva”. Alla vigilia Sarri aveva citato Guardiola definendo le partite contro l’Atalanta “fastidiose come una visita dal dentista”. Gasperini replica col sorriso: “Riuscire a fare il dentista in Champions con il City era un grande merito. In campionato diventiamo anche chirurghi”.