Highlights e gol Vicenza-Renate 2-1, girone A Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 13

Gli highlights e i gol di Vicenza-Renate 2-1, match valevole per la ventisettesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023. I veneti conquistano i tre punti grazie alle reti di Becic e Ierardi e tornano al successo dopo tre ko di fila. Agli ospiti non basta il gol del temporaneo pareggio di Angeli. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori marcature della partita.