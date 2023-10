Lazio-Atalanta 3-2, Vecino: “I risultati aiutano, stiamo tornando”

“E’ stata una partita difficile, nella prima mezzora molto bella: peccato non averla portata a casa prima. L’importante è aver preso questi tre punti fondamentali nella nostra corsa per la Champions. All’inizio è stata la miglior Lazio della stagione, dobbiamo fare queste prestazioni per 90 minuti”. Lo ha detto il centrocampista della Lazio Matias Vecino, autore del gol vittoria contro l’Atalanta nel 3-2 odierno. “I risultati aiutano, quando non arrivano ci sono dubbi e si perde fiducia. Stiamo tornando – ha detto ancora Vecino, ai microfoni di DAZN -, abbiamo una buona squadra con molti ricambi: la stagione è molto lunga. Il mister ha più scelte, anche se Milinkovic-Savic era un giocatore ‘pazzesco’ per la Lazio. Ognuno di noi cerca di dare sempre il proprio contributo”.