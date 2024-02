Lautaro Martinez, quali sono i prossimi record? Nyers è vicino. E col rinnovo…

Dati alla mano, i limiti sembrano essere pochi e Lautaro Martinez ha anche l’assist dei numeri nel momento più positivo della sua carriera. L’attaccante nerazzurro con la doppietta di Lecce è diventato il nono giocatore in tripla cifra (101 gol nel suo caso) realizzativa con la maglia dell’Inter in Serie A. Non solo. Al ‘Via del Mare’ il Toro ha superato alla ventiseiesima giornata il suo massimo stagionale di reti in campionato (22 contro le 21 delle ultime due stagioni). Numeri che lo inseriscono nel Gotha dei centravanti mondiali e che gli consentono di essere sempre più a suo agio nei paragoni storici. Nella giornata di ieri Lautaro si è portato ad un gol da Vieri per reti nel massimo campionato italiano con l’Inter e a -6 da István Nyers, 7° per marcature complessive in presenze ufficiali in nerazzurro. Insomma, Lautaro a 26 anni è entrato in quella fase in cui ogni gol può rappresentare un traguardo e una pagina di storia.

Anche il primato di reti in un singolo campionato detenuto da Gonzalo Higuain (Napoli 2015-16) e Ciro Immobile (Lazio 2019-20) con 36 sigilli non può considerarsi irraggiungibile. Difficile invece che il Toro riesca a scalare altre posizioni nella classifica di gol interisti: Benito Lorenzi è sesto (143), preceduto da Luigi Cevenini (156), Sandro Mazzola (160), Roberto Boninsegna (173), Alessandro Altobelli (209), fino al leader, da 77 anni, Giuseppe Meazza (284). La distanza tra il leggendario attaccante nerazzurro e Lautaro è di 157 reti. Tante, forse troppe. Ma Lautaro ha 26 anni, negli ultimi anni ha incrementato vertiginosamente la sua capacità realizzativa e, aspettando il rinnovo, ha dimostrato di trovarsi bene a Milano. Presto per pensarci, ma anche la classifica storica dei migliori marcatori della Serie A sembra tutt’altro che inaccessibile per chi a 27 anni già colleziona record.