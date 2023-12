L’Atalanta U23 brilla in C e si affaccia in Europa: Gasperini testa Bonfanti e Cisse contro il Rakow

Con la Juventus Next Gen relegata al penultimo posto del girone B, è l’Atalanta U23 a tenere alto il nome delle squadre B in Italia. L’esperimento è partito bene per i bergamaschi che occupano la sesta posizione in classifica del girone A di Serie C, alle spalle di ‘big’ come Mantova, Padova, Triestina, Pro Vercelli e Vicenza. Adesso, con il primo posto del gruppo di Europa League già in tasca, Gian Piero Gasperini pesca proprio dalla seconda squadra per la sfida contro il Rakow in Polonia. Un match che vale solo per il ranking, ma che il tecnico proprio non vuole perdere. Un esame importante quindi per giovani e seconde linee, oltre che per un veterano come Muriel che dopo il gol vittoria al Milan cerca altri minuti per riacquistare la forma dei tempi migliori. Non è un componente dell’under 23, ma Michel Adopo è sicuro di una maglia dal 1′ in un centrocampo che dovrebbe essere completato da Pasalic. Due ragazzi fin qui chiamati spesso in causa in Serie C e nel giro della prima squadra sono Giovanni Bonfanti e Mousta Cissè. Oltre al guineano e Muriel, in attacco dovrebbe toccare a Aleksey Miranchuk, a secco di gol e fermo ad un solo assist all’attivo in stagione. Eppure, il russo ha la fiducia di Gasperini che spesso e volentieri lo chiama in causa nei momenti delicati. Tanti i primavera e U23 convocati (occhio anche a Del Lungo e Palestra). E tanti di loro dovrebbero esordire. Non è tra i convocati invece Vanja Vlahovic, autore di 12 gol in 12 partite nel campionato giovanile. Quel che è certo è che Primavera e under 23 sono progetti che funzionano in casa Atalanta. L’esame contro un Rakow in corsa per il terzo posto valevole per la Conference dirà a che punto sta il percorso d’inserimento nel calcio dei grandi. La squadra di Dawid Szwarga arriverà terza e andrà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference se fa più punti dello Sturm, impegnato con lo Sporting. L’Atalanta però vuole i tre punti. Ranking, morale e risposte sul turn over. Le motivazioni ci sono tutte.