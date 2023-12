L’AS Roma aderisce alla campagna per la donazione di sangue: iniziativa per il 9-10 dicembre

L’As Roma aderisce alla campagna per la donazione di sangue organizzata dal ministero della Salute a Roma per il 9 e 10 dicembre. Lo rende noto su X (in precedenza Twitter) il Ministero della Salute in vista della partita di campionato contro la Fiorentina. As Roma “aderisce alla campagna del Ministero della Salute ‘Dona vita, dona sangue!'”, si legge su X dal profilo ufficiale della squadra di calcio. Il “9-10 dicembre – prosegue il testo – sarà possibile donare il sangue grazie alle autoemoteche della Croce Rossa in Viale delle Olimpiadi. I donatori riceveranno un biglietto omaggio”.