La Uefa viene incontro alle esigenze di calendario: Sporting-Atalanta si giocherà mercoledì 6 marzo

Colpo di scena: Sporting Lisbona-Atalanta si giocherà mercoledì 6 marzo e non più il 5 come previsto originariamente dall’Uefa. L’andata degli ottavi di finale di Europa League si sarebbe dovuta disputare il 5 perché giovedì 7 il Benfica giocherà in casa all’andata nella stessa città. Questo permette alla Lega di Serie A di non cambiare nulla del calendario originale che prevede Milan-Atalanta domenica 25, Inter-Atalanta mercoledì 28 e Atalanta-Bologna domenica 3. Un calendario compresso, senza alcun dubbio, ma con un giorno in più di riposo rispetto alla previsione di questa mattina. Il fischio d’inizio, del match in Portogallo, è previsto per le ore 18.45.