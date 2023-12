La sindaca di Empoli: “Difficile vedere la Fiorentina al Castellani durante i lavori del Franchi”

“Un incontro con il direttore generale Joe Barone? Confermo che ci sono stati contatti, voluti soprattutto dal sindaco di Firenze che in queste ore sta cercando di gestire una partita molto difficile. Io ho già detto che cosa penso e le ragioni per le quali è complicato che la nostra città possa ospitare le partite della Fiorentina, ma vedremo che cosa avranno da dire”. Queste le dichiarazioni di Brenda Barnini, sindaca di Empoli, ai microfoni di Lady Radio, soffermandosi sulla possibilità che la Fiorentina possa giocare le proprie partite casalinghe allo stadio Castellani durante i lavori di restyling del Franchi. “Io sono una persona cortese ma ferma, non solo sul tema stadio – ha aggiunto Barnini -. I problemi sono di ordine pubblico, di accessibilità alla città, far giocare la Fiorentina a Empoli significa avere 16mila tifosi ospiti che fanno finta di essere in casa. Io prima di tutto devo difendere Empoli e l’Empoli. Sono settimane in cui anche la nostra società sta immaginando di proporre un restyling del Castellani e prima vengono le nostre esigenze”.