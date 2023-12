Allievi B: insulto razzista a un calciatore, allenatore del Firenze Sud fa rientrare la squadra negli spogliatoi

Il tecnico del Firenze Sud, compagine che milita nella categoria Allievi B, ha deciso di ritirare la squadra dal terreno di gioco perché un suo giocatore avrebbe ricevuto un insulto razzista da parte di un avversario, giocatore del Pelago. L’episodio, raccontato dal quotidiano La Nazione, è avvenuto nel corso di una gara disputatasi lo scorso week-end. Il ragazzo del Firenze avrebbe lasciato il campo in lacrime, mentre l’allenatore, per tutelare giocatore e squadra, ha deciso di far rientrare i suoi nello spogliatoio.