Uefa, Ceferin dopo il colloquio con Zelensky: “Sostegno e solidarietà per l’Ucraina”

La Uefa ribadisce il sostegno e la solidarietà nei confronti dell’Ucraina. Questo il comunicato dopo l’incontro tra Ceferin e Zelensky: “Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky hanno avuto una conversazione telefonica questo fine settimana, condividendo le prospettive sulle attuali questioni geopolitiche e sportive. Il presidente della Uefa ha espresso il suo incrollabile sostegno e la sua ammirazione per l’Ucraina e per il coraggio del suo popolo in questi tempi difficili e ha espresso la speranza in una soluzione rapida e pacifica che porterebbe stabilità e prosperità all’Ucraina. Ha inoltre augurato buona fortuna alla nazionale ucraina per le prossime partite dei playoff di Euro 2024”