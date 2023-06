La Juventus saluta Di Maria: “Grazie Fideo”

Termina dopo solamente un anno l’avventura di Angel Di Maria alla Juventus. Giunto alla Continassa a luglio 2022, Angel aveva firmato un contratto annuale dopo la lunga esperienza al PSG, aggiungendo la Serie A alla lista dei grandi campionati conosciuti in carriera. Il club ha voluto salutare tramite i suoi canali ufficiali il calciatore argentino, che nei prossimi giorni diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Benfica per la seconda volta in carriera.