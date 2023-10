La Juventus risponde a Corona: “Non appena appreso coinvolgimento Fagioli, Figc subito informata”

La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale in cui, pur senza nominarlo, risponde alle accuse di Fabrizio Corona, riprese poi da alcune testate, secondo le quali il club non avrebbe informato in modo tempestivo e immediato la Figc una volta scoperto il coinvolgimento di Nicolò Fagioli nell’inchiesta della Procura di Torino sulle scommesse illegali: “In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione Juventus FC precisa che non appena ricevuto notizia di un possibile coinvolgimento del proprio tesserato Nicolò Fagioli sul tema delle scommesse ha immediatamente e tempestivamente preso contatto con la Procura Federale della FIGC”.