Pagelle Verona-Napoli 1-3: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Verona-Napoli, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Bentegodi i padroni di casa partono fortissimo e creano due palle gol nel corso dei primi due minuti da corner. Con il passare dei minuti però il Napoli prende possesso e padronanza del gioco e sblocca la partita grazie ad un meraviglioso assist di Raspadori che pesca alla perfezione Politano e fa 1-0. Poi si accende Kvaratshkelia: il georgiano, nello stadio che lo ha consacrato l’anno scorso, sale in cattedra e prima segna il gol dello 0-2 e ad inizio della ripresa, in contropiede, fa anche 0-3. Il Verona però non molla: Lazovic sigla il gol dell’1-3 e poco dopo Bonazzoli ha anche la palla per riaprire clamorosamente la partita. Alla fine il Napoli gestisce e porta a casa tre punti importanti.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE E I VOTI DI VERONA-NAPOLI

VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Dawidowicz 6, Magnani 5, Amione 5 (1′ st Terracciano 6); Faraoni 6, Hongla 5.5, Folorunsho 5.5, Doig 6 (17′ st Tchatchoua 6); Ngonge 5 (1′ st Bonazzoli 6), Serdar 6 (1′ st Lazovic 7); Djuric 5.5 (33′ st Henry sv). In panchina: Berardi, Perilli, Cruz, Gomez, Saponara, Suslov, Duda, Lima, Coppola, Mboula. Allenatore: Baroni 5.5

NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Natan 6.5, Mario Rui 6 (22′ st Zanoli 6); Cajuste 6.5, Lobotka 6.5, Zielinski 6.5 (38′ st Gaetano sv); Politano 7.5 ( 38′ st Zerbin sv), Raspadori 7 (22′ st Simeone 6), Kvaratskhelia 8 (31′ st Lindstrom 6). In panchina: Contini, Gollini, Demme, Olivera, D’Avino, Ostigard. Allenatore: Garcia 6.5

ARBITRO: Abisso di Palermo 6.5

RETE: 27′ pt Politano, 43′ pt e 10′ st Kvaratskhelia, 15′ st Lazovic

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottime condizioni

Ammoniti Magnani, Faraoni, Bonazzoli, Mario Rui, Lindstrom

Angoli 5-8.

Recupero: 3′; 4′.